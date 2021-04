Admite riesgo de no lograr reforma en energía

"Nosotros consideramos que no se puede declarar inconstitucional la ley y en el caso de que se declarara, como considero que es una injusticia que paguen más los usuarios domésticos que las corporaciones (...) yo no podría quedarme de brazos cruzados y tendríamos que presentar una reforma a la Constitución, aun con el riesgo de que no se aprobara por no tener las dos terceras partes".

Noticia Relacionada Instituto del deporte de Tamaulipas sacan la tarjeta blanca

El Mandatario federal aseguró que si no presenta esta reforma se convertiría en "cómplice" y "alcahuete", por lo que esperará a que la SCJN se pronuncie sobre el tema.