Admite el ‘Profe’ Cruz crisis en Atlas

Ciudad de México

El estratega de Atlas, José Guadalupe Cruz, admitió que existe una crisis en su escuadra, luego de hilvanar su tercera derrota en la campaña.

Luego de dos descalabros en Liga MX, el último este domingo por 3-1 ante Pumas, y otros más en Copa MX contra Veracruz, el “Profe” reconoció que deberán redoblar esfuerzos para salir del bache.

“(La derrota con Pumas) es reflejo de una pequeña crisis en la que caímos, sobre todo en el funcionamiento, el equipo distancia mucho de lo que yo quiero”, indicó en conferencia de prensa en el estadio Olímpico Universitario.

Consideró que el mal momento de los “rojinegros” se debe a que los nuevos fichajes no se han acoplado del todo, al igual que otros elementos que vienen de larga ausencia por lesión como Clifford Aboagye y Leiton Jiménez.

Por esta situación, Cruz se responsabilizó y remarcó que es momento de analizar la problemática a todo, el Torneo Clausura 2018 recién comenzó, sin olvidar que Atlas lucha por no descender.

“Es el momento de ser más fríos, analíticos, redoblar esfuerzos, estamos apenados con la afición, estoy en deuda con mi directiva, por supuesto con mis jugadores, sin embargo, esto no ha terminado, el torneo recién empieza y no me puedo volver loco”, apuntó.

Confía en que Atlas saldrá de este inconveniente porque tiene un plantel de calidad, aunque en la actualidad entiende perfectamente la situación, “los resultados avalan la continuidad, hoy no lo estoy esquivando, no vengo a esquivar, pero se tienen que hacer los análisis a fondo, no superficiales”.