Admite 'Piojo' errores de su equipo

"Un partido de muchos desaciertos para nosotros, ellos la verdad un equipo mejor que tiene un gran espíritu competitivo y nosotros nos equivocamos en ciertos momentos por tener la pelota, se las regalamos.



"Un partido donde me parece que dejamos ir tres puntos", dijo el "Piojo" tras el encuentro.



Asimismo, el estratega negó que las fallas de cara al marco, en particular el penal fallado por Oribe Peralta, sean señales de que existe exceso de confianza.



"¿Exceso de confianza es fallar dos pelotas de gol a los primeros siete minutos? Eso no es exceso de confianza, se fallan", aseguró.



En cuanto a la salida de Paul Aguilar por lesión, el estratega azulcrema comentó que al parecer se trató de un susto y el jugador seguirá estando disponible para el equipo.



"Afortunadamente no fue nada, se le puso duro el gemelo, estaba con una contractura. El doctor revisa y no se ve nada".