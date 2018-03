Admite parte de culpa en el retraso de pagos

Matamoros, Tam.

“Parte de la culpa de no contar con las facturas que está solicitando el gobierno federal para liberar el ingreso objetivo, es de nosotros mismos como campesinos que no demandamos la misma al momento de consumir los productos para el campo”, aseguró Iván Garza Chávez.

El presidente del Comité Municipal Campesino señaló que “si bien en la actualidad no estamos en condiciones de presentar las declaraciones correspondientes ante Hacienda, no por eso no vamos a dejar de solicitar una factura al momento de consumir un insumo para el campo”, dijo.

“En ocasiones es parte de nuestra responsabilidad algunos trámites, como es el caso de la solicitud de las facturas al momento de adquirir un producto, ya que no sabemos cuando nos van a solicitar las mismas como está sucediendo en estos momentos”, dijo.

Explicó que la mayoría de la gente del campo está cumpliendo con estas disposiciones por parte de las autoridades federales, en donde se espera que pronto inicien a liberar los recursos.

Recordó que al ser un año electoral, se tiene la confianza de que lleguen los recursos a cada uno de los campesinos.

Manifestó que hay confianza que en este mes se pague el ingreso objetivo pendiente para los productores de Tamaulipas, recursos que serán buenos en estos momentos.