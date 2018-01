Admite Kelly que México no pagará por construcción de muro fronterizo

"(No habrá un muro) que México vaya a pagar", dijo hoy Kelly en una reunión privada con un grupo de congresistas demócratas, de acuerdo con fuentes anónimas citadas por el Post.

Desde el inicio de su campaña presidencial en 2016, Trump ha prometido que México pagaría por la construcción de un muro en la frontera e incluso la negativa del Gobierno mexicano a considerar dicha opción provocó la cancelación de una visita del Presidente Enrique Peña Nieto al país.



"Algunas cosas se dicen en la campaña que no son plenamente informadas. Una cosa es hacer campaña y otra cosa es gobernar. Es realmente difícil", habría dicho Kelly a los congresistas.



En la reunión, Kelly también habría admitido -como otros funcionarios y el propio Presidente Trump lo hicieron antes- que un muro fronterizo no se extendería a lo largo de toda la frontera entre México y EU.



Apenas la semana pasada, el Presidente Trump dijo abiertamente en una entrevista con el diario The Wall Street Journal tener diferentes vías para que México pagara por el muro fronterizo incluidas las actuales pláticas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).