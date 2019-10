Admite juez a trámite un amparo de Deschamps

Ciudad de México.

Un juez federal admitió ayer a trámite el amparo que promovió Carlos Romero Deschamps en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias, hecho que asegura en su demanda sucedió desde el pasado lunes.

Francisco Gorka Migoni Goslinga, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en esta Capital, dio entrada al juicio de garantías del exlíder del Sindicato petrolero, sin embargo, no dio a conocer en la lista de acuerdos si suspendió o no provisionalmente el congelamiento que reclama a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Según el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, el juez acordó llevar a cabo el próximo 24 de octubre la audiencia incidental en la que definirá si otorga o no al exdirigente la suspensión definitiva contra la medida precautoria que reclama sobre sus recursos financieros.

Migoni Goslinga también fijó para el próximo 3 de diciembre la fecha en que celebrará la audiencia constitucional en este juicio de garantías, diligencia que una vez llevada a cabo permitirá al juez dictar la sentencia definitiva en el amparo.

Además de Romero, desde el martes su esposa y dos de sus hijos también presentaron amparos contra el bloqueo de cuentas bancarias. El caso de la primera es el único en el que este martes se publica un acuerdo de resolución inicial.

Gabriel Regis López, Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de esta Ciudad, negó a Blanca Rosa Durán Limas, esposa de Romero Deschamps, la suspensión provisional contra órdenes de aseguramiento, bloqueo o inmovilización de cuentas.

Su hija Paulina Romero Durán promovió su demanda ante Ana Luisa Priego Enríquez, Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa, contra el embargo de cuenta bancaria, según se desprende de la información publicada por el SISE.

También señala que la inmovilización de sus recursos financieros tuvo lugar el pasado lunes.

Alejandro Romero Durán, otro hijo del ex líder gremial, presentó su juicio de garantías ante Agustín Tello Espíndola, Juez Décimo Primero de Distrito en la misma materia, contra la "inmovilización de cuentas".

Los jueces no han publicado los acuerdos donde notifican si concedieron o no las suspensiones provisionales solicitadas por los dos hijos del ex dirigente gremial.

Cabe precisar que en los últimos meses son pocos los jueces en materia administrativa que han concedido suspensiones provisionales contra los bloqueos de la UIF.

Uno de ellos es precisamente Migoni, a quien en febrero pasado, luego de conceder la suspensión temporal a Grupo Hidrosina, la propia UIF pidió recusarlo del caso, lo que al final no sucedió.

Este jueves, Romero Deschamps presentó su renuncia a la dirigencia nacional del STPRM, en su lugar y de manera interina fue designado Manuel Limón Hernández, secretario de actas y acuerdos del Sindicato, quien también es diputado por el PRI.

Limón Hernández permanecerá en el cargo mientras se convocan elecciones para elegir a un nuevo dirigente, lo que debe ocurrir en un plazo de 90 días.