Admite ex actriz porno haber tenido relaciones con Trump

Washington DC, Estados Unidos.- La ex actriz porno Stephane Clifford (conocida como Stormy Daniels) aseguró en una entrevista con la revista InTouch que tuvo sexo con el ahora Presidente estadounidense, Donald Trump, en 2006.

En la entrevista realizada en 2011, Daniels asegura que tuvo el encuentro con Trump cuatro meses antes de que naciera Barron, el hijo del magnate con Melania.

Esto a pesar de que el abogado de Trump, Michael Cohen, compartió el pasado 10 de enero una carta firmada por ella donde niega cualquier encuentro.

La publicación llega luego de que el diario The Wall Street Journal reviviera la polémica la semana pasada con la revelación de que un abogado de Trump pagó 130 mil dólares a la ex actriz para no revelar el encuentro.

Según el relato de la actriz, el magnate la conoció durante un torneo de golf en Lake Tahoe, Nevada, y la invitó a cenar y a una suite en su hotel en esa ciudad en 2006.

"En realidad, ni siquiera sé por qué lo hice, pero recuerdo que mientras estábamos teniendo relaciones sexuales, yo estaba como, 'Por favor, no intentes pagarme'".

"Salimos un rato y él seguía diciendo: 'Te llamaré, te llamaré. Tengo que verte de nuevo. Eres increíble. Tenemos que llevarte a The Apprentice'".

In Touch asegura haber corroborado la historia con un amigo y el ex esposo de Daniels, además de que la ex actriz pasó una prueba de polígrafo.

Según el mismo artículo, el abogado Michael Cohen negó que el encuentro haya existido.