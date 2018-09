Admite Ernesto Zedillo que siguió "políticas equivocadas" ante drogas

Cd. de México.- El ex Presidente Ernesto Zedillo criticó la guerra contra el narcotráfico y admitió que, durante su sexenio, él mismo fue encargado de ejecutar políticas equivocadas en materia de drogas.

Miembro de la Comisión Global de Política de Drogas, Zedillo aseguró que este grupo plural ha analizado evidencia suficiente para concluir que el prohibicionismo ha causado afectaciones graves a los derechos humanos y no ha resuelto los problemas de salud relacionados con el consumo de estupefacientes.

"Lo que hemos hecho durante ya casi un siglo está mal. La prohibición está mal, la prohibición está causando mucho daño", afirmó Zedillo.

"Hemos seguido políticas equivocadas, y nótese que digo hemos", añadió.

El ex Presidente participó esta mañana en la presentación del Informe de la Comisión Global de Política de Drogas, un grupo en el que participan una veintena de expertos, entre ellos ex presidentes y ex primeros ministros de América Latina, Europa y África.

En su informe, la Comisión sugiere que los países regulen el mercado de drogas, arrebatando su control al crimen organizado.

En la presentación, el ex Mandatario de Colombia César Gaviria aclaró que la regulación no implica dejar de combatir a los cárteles de la droga, pero afirmó que prohibir estas sustancias es lo que ha generado un mercado ilícito en manos de criminales.

"La prohibición ha sido una pesadilla para México, Centroamérica, Colombia, una pesadilla por la corrupción que ha generado en nuestros países. La prohibición es la que ha generado el problema de mafias", dijo.

Gaviria aseguró que la propuesta es avanzar hacia la regulación, no a la llamada "legalización", que es un concepto que puede confundir a las sociedades.

El colombiano admitió que, para que la regulación tenga éxito en países como México y Colombia, será necesario que Estados Unidos también cambie de política de drogas.