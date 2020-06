Admite compartir fotos de su expareja desnuda

McAllen, Tx.

Cargos en contra de Andrés Valente Aparicio, un sujeto residente de la ciudad de Pharr, el cual ha sido acusado por compartir fotografías en las redes sociales en las que aparece su ex pareja sentimental desnuda.

De acuerdo a lo destacado por autoridades de seguridad pública de la ciudad de McAllen, la presunta víctima contactó a la policía a finales del mes de abril para informar que su ex pareja había compartido fotos lascivas de ella en las redes sociales, destacando que ella no había enviado las imágenes al sujeto y que obviamente no le dio permiso para publicarlas.

Además de publicar las fotos sin su permiso, la víctima dijo a los oficiales que el hombre, de 24 años de edad, también había amenazado con matarla a ella y a sus hijos, proporcionando capturas de pantalla de los mensajes de texto para comprobar sus declaraciones.

Aparicio se reunió con la policía de McAllen y proporcionó una declaración en la que admitió haber publicado las fotos de su ex pareja desnuda y señaló que estaba enojado cuando lo hizo, además destacó que envió los mensajes amenazantes porque ella no lo dejaba ver a su hija.

El sujeto ha sido acusado de un cargo de acoso y de divulgación ilegal o promoción de material visual íntimo. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta un año en la cárcel del condado.