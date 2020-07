Admite AMLO dificultades en Sembrando Vida

CIUDAD DE MÉXICO.

'El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció dificultades en el programa Sembrando Vida debido a las características del trabajo en el campo. Cuestionado sobre los pocos resultados del programa, el Mandatario federal arremetió contra el periódico REFORMA.

"No, está bien el programa, lo que sucede es que el periódico REFORMA está buscando cualquier noticia para afectar la imagen de nuestro Gobierno, el periódico REFORMA está dedicado a eso pero no dice de que es el programa de reforestación más importante del mundo, entonces siempre es estar buscando el defecto y se dirá pues esa es la función de la prensa, desde luego, la prensa debe ser crítica, objetiva y tiene que estar lo más distante del poder y lo más cercano al pueblo pero el caso de REFORMA es hasta ahora esta metamorfosis, antes callaban todo, era el periódico que defendía las privatizaciones, el periódico que defendió el saqueo que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal y ahora muy crítico de nosotros", afirmó.

"Pero está muy bien ese programa, es extraordinario, es sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables, frutales, se le da trabajo a más de 400 mil campesinos, es un gran programa y debe de tener dificultades porque todo el que se dedica a sembrar sabe que hay que hacer resiembras porque a veces lo que se siembra no se logra y hay que estar resembrando, tiene que ver si llueve o no llueve, a veces llueve mucho, hay encharcamiento y se echan a perder siembras, a veces es mucha la sequía, el campo es muy difícil, requiere de mucho esfuerzo".

Agregó que el programa se mantendrá a lo largo de su Gobierno.

"Lo importante es que este programa va a permanecer si así lo decide el pueblo mientras estemos nosotros en el Gobierno, entonces ese millón de hectáreas se va a estar trabajando siempre y la idea es que cuando terminemos el Gobierno, el 24 si así lo decide la gente, si ganamos la revocación del mandato en el 22 y continuamos y llegamos al 24, hasta entonces vamos a poder evaluar y ya espero que los árboles, los cedros, las caobas, estén de 5, 8, 10 metros y que ya estemos cosechando cacao, cosechando café, que llueva café", indicó.

REFORMA publicó hoy que pagar por adelantado y sin supervisión resultó una mala política pública, pues en el primer año de "Sembrando Vida" sólo sobrevivió un 7 por ciento de los árboles contemplados en el programa.

Ya la Secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, al hacer un balance del primer año de funcionamiento de "Sembrando Vida", admitió que de una meta inicial de 575 millones de árboles y plantas, sólo alcanzaron a plantar 80 millones.

De ese total, apenas la mitad sobrevivió. Después, el Presidente pidió que se pusiera en la pantalla de la conferencia la portada del periódico REFORMA.

"A ver no tienes el periódico hoy, ponlo porque nada más que es así al azar, ponlo", pidió López Obrador.

"Es que es muy interesante, les prometo que no he visto la primera plana". La portada fue puesta en la pantalla. "A ver, pero ponlo grandote, les aseguro que no lo había visto pero son predecibles, ya cuando la política se vuelve predecible, ya perdió su valor", acusó.

"Esa es la portada: Da pocos frutos Sembrando Vida, bueno, cómo va a dar frutos si apenas empezó a sembrar el año pasado", dijo riendo y cruzando los brazos. El Mandatario indicó que se deben estar trabajando 600 mil hectáreas.

"Sí, porque así es la agricultura, pero yo les diría, como recorrieron, deben estar trabajando como 600, 600 mil, entonces ¿como le hicieron, con drones, cómo fueron a los ejidos?", cuestionó. -Son datos de la Secretaría, se le comentó.

"Totalmente sacado de contexto, no es nada personal es que yo creo que les ayuda a REFORMA que les hagamos una crítica constructiva porque ya es mucho, está bien que estén enojados, pero ese estado de ánimo, esa excitación los lleva a lo irracional, entonces vamos a serenarnos, todos tranquilos", concluyó.