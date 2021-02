Admite AMLO carencias; dice que no hay protestas

Cd. de México, México

"No han habido protestas de las enfermeras, de los médicos; han actuado con una responsabilidad ejemplar. En otros países han habido paros en hospitales, protestas. "Esto no quiere decir que aquí en el País no se hayan padecido carencias, sino que se entregaron (los trabajadores de la salud) de cuerpo y alma a su misión de curar, de sanar, de salvar vidas. Esto es algo extraordinario", comentó López Obrador. En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró también que los contagios de coronavirus están reduciéndose. "Ayer, por la tarde noche, hicimos una evaluación que se les va a presentar el día de hoy. Afortunadamente, está reduciéndose el nivel de contagio en todo el País, esta es una buena noticia que se va a presentar ahora estado por estado.