Admirador de María

El técnico Bora Milutinovic dirigió en 5 Mundiales consecutivos a 5 selecciones diferentes como México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria y China.

Antes de jugar en México con los Pumas en los 70, ya conocía parte de la cultura nacional a través de las películas que estelarizaba María Félix.

CON BORA, AL MUNDIAL

"La Selección Mexicana no participó en el Mundial de 1974, en Argentina 1978 fue una Selección que no tuvo éxito en Argentina, en España 1982 no se clasificó, y después en el 83 me llaman para ser técnico del Tri. Primero se tenía que jugar una eliminatoria para jugar el Mundial en Colombia, pero renuncia a la organización y México gana la sede para 1986. La gente me decía en cada entrevista: ´Bora, qué suerte tienes sin jugar partidos de clasificación´. Y yo les decía entre broma y en serio: ´sin jugar, con Bora vamos al Mundial´".

ENAMORADO DE LA DOÑA

Bora Milutinovic fue contratado por los Pumas para la temporada 1972-1973, luego de que un promotor brasileño lo viera jugar en el FC Rouen de Francia.

"En 1964 vine a jugar un torneo con el Partizán contra Chivas, Necaxa, Sao Paulo, y un equipo de Rusia, ahí me gustó, pero nunca pensé que podía venir a jugar al futbol mexicano. A mí me gustaba México porque en esos tiempos veía las películas de María Félix. Cuando llegué a México en 1972, lo primero que hice fue caminar por sus calles, y luego me fui a Xochimilco y al mercado".

SU MEJOR JUGADOR

El técnico del Tri reconoció siempre el apoyo de la afición mexicana.

"De aquella Selección de 1986 el mejor jugador fue el público. Antes de jugar el partido contra Bélgica el sonido local del Azteca no servía, no había forma de tocar el Himno Nacional, pero la gente no sabía qué íbamos a hacer, entonces Tomás Boy me pregunta: ´jefe, ¿qué vamos a hacer?´, y yo le dije: ´póngase firmes, saluden, y pónganse a cantar el Himno Nacional´. Imagínate, 120 mil personas cantando, y dije: ´hoy no podemos perder´. Fue un excelente debut".

EL MATAGIGANTES

Bora se atribuye haber impulsado el futbol de Estados Unidos al siguiente nivel.

"En el futbol de Estados Unidos hay un antes y un después de Bora. Cuando llegué no había Liga (profesional). En la Copa Oro de 1991, le ganamos en Semifinales al equipo (México) de (Manuel) Lapuente, y se gana el torneo. Cuando yo estuve jugamos 5 partidos contra México, ganamos 2, empatamos uno, y perdimos un juego. Estados Unidos tenía superioridad, y me baso en los resultados. El progreso que tuvo Estados Unidos del 91 al 94 fue impresionante".

EL ´PAYASO´ HISTÓRICO

"Me llamaron a la Selección de Costa Rica faltando 70 días para el Mundial de Italia 1990, y me dicen: ´no tenemos dinero para pagarte´, les digo: ´¿cuánto me van a pedir? Porque ir a un Mundial es una aventura sensacional´. Decían que yo era un payaso, bueno, pues payaseando logramos lo que ninguna selección debutante en un Mundial, no sólo ganar un partido o ganar un punto, sino ganar 2 (contra Escocia 1-0 y Suecia 2-1) y perdimos con Brasil (1-0) en Fase de Grupos, pero nos clasificamos en un grupo muy difícil".