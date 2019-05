Admira fortaleza de su hermano

Ciudad de México.

Odiseo Bichir reconoció la fortaleza de Demian, su hermano, luego del fallecimiento de su esposa, Stefanie Sherk, el pasado 20 de abril.

"Lo amo, lo admiro, lo respeto, le tengo una gratitud eterna por como ha sido hermano conmigo".

"Me ha ocurrido que mientras recurro a él encuentro más motivos para admirarlo, para reconocer su fortaleza de espíritu, su carácter, su temple, su amor a la vida y no he podido estar con él por obvias razones, estamos toda la familia ocupados y así es esto", dijo a los medios de comunicación, a quienes invitó a remitirse al texto que Demian publicó en su cuenta de Instagram respecto a la muerte de Sherk.

¡UNA MUJER EXTRAORDINARIA!

Odiseo, quien interpreta al personaje Ray Say en la obra Pequeña Voz, la cual se presentará en el Teatro Milián a partir de mayo, recordó a su cuñada como una mujer extraordinaria.

"Haciendo felices a sus padres, a sus hermanos, a su señor esposo, a la familia de su esposo, con enorme generosidad; fue una actriz extraordinaria y una ejemplar colega", definió a Stefanie posterior a la presentación.

En cuanto al acoso que sufrió Demian por medios internacionales que buscaban su postura sobre el fallecimiento de su esposa, consideró que todos hacen lo mejor que pueden en su trabajo, agregó que que desconoce la situación.

"Han sido días de trabajo muy intenso y de una atención muy concentrada para cuidarnos unos a otros y no he tenido oportunidad de enterarme creo que todos en todo el mundo intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible".

Nada que esconder

El 24 de abril, Demian Bichir dio a conocer la noticia del deceso de su esposa Stefanie Sherk, un día después, de dio a conocer que la causa de su muerte fue por suicidio; confirmó el hecho y lo atribuyó a la depresión que padecía su esposa y solicitó tiempo para sanar y continuar con su duelo antes de hablar del tema.