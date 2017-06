¡Adiós Roku! Prohíben su venta en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Roku es un decodificador de señal de internet para televisión que se ha vuelto muy popular durante los últimos meses. Este aparatito nos permite navegar en una interfaz en la que podemos descargar distintas apps o “canales”. Es posible descargar la aplicación de Netflix o de HBO Go, por ejemplo. Con lo que podemos reunir nuestros servicios de streaming en un solo lugar. Sin embargo, Roku también nos permite descargar otras aplicaciones que ofrecen contenido por el cual no pagan las regalías debidas.





El limbo legal en el que parecían estar servicios como el de Roku no es raro, si consideramos que las legislaciones de muchos países aún no terminan de adaptarse a los servicios y productos digitales. Sin embargo, Cablevisión consiguió que un tribunal ordenara suspender la comercialización de Roku en nuestro país, con lo que tiendas como Liverpool, El Palacio de Hierro y Amazon deberán de dejar de importarlo para su venta en México. Además ordenó a bancos como Banorte y hasta a las cadenas Oxxo y 7-Eleven dejar de recibir pagos a cuentas vinculadas al servicio de este aparato.





Este suceso puede considerarse como un antecedente importante de regulación de lo que en ocasiones parece la jungla sin ley de los servicios digitales. Sin embargo, cabe preguntarse si también se piensa proceder legalmente contra otros servicios parecidos, como los que ofrecen Google (Chromecast) y Apple (Apple TV). Quizás, en lugar de proceder de manera tan tajante, las autoridades deberían hacer un esfuerzo por emitir legislaciones precisas, que delimiten claramente lo que está permitido de lo que no en este tipo de servicios.