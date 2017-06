¡ADIÓS CAMPAÑA!

Los Ángeles, E.U.

El zurdo Julio Urías, el principal prospecto de los Dodgers de Los Ángeles, requiere una operación de hombro y se perderá el resto de la temporada.

El mexicano de 20 años se someterá el martes a una cirugía de la cápsula anterior izquierda, procedimiento encabezado por el médico en jefe de los Dodgers, Neal ElAttrache.

Andrew Friedman, presidente de operaciones deportivas de Los Ángeles, señaló que el equipo espera que Urías esté fuera del diamante de 12 a 14 meses. La lesión suele estar vinculada con el desgaste, y Friedman indicó que los Dodgers no pudieron hallar un ejemplo de otro pitcher que haya tenido ese tipo de problema siendo tan joven.

“No es tan grave como creo que me pareció cuando me enteré”, dijo Friedman el viernes. “Fue una lesión aguda, lo que significa que ocurrió durante un lanzamiento. Así, el hecho de que no se deba a desgaste y que haya ocurrido durante años hace que el pronóstico sea mucho mejor. El doctor ElAttrache confía plenamente en que podremos atender esto y llevarlo de nuevo a su nivel acostumbrado”.Urías firmó con los Dodgers cuando tenía 16 años, y Los Ángeles limitó sus innings en el montículo en cada campaña.

“Creo que eso nos da algo de consuelo”, declaró el manager Dave Robert. “No cambia el hecho de que nos sentimos desilusionados por Julio. Pero pienso que como organización simplemente no veo cómo pudimos haberlo manejado con más cuidado”. Urías debutó en Grandes Ligas el 27 de mayo del año pasado y tuvo foja de 5-2 con una efectividad de 3.39 en 15 aperturas y tres relevos durante su temporada de novato. Este año el pitcher subió a la lomita por los Dodgers hasta el 27 de abril, y se fue de 0-2 con 5.40 de efectividad en cinco aperturas para Los Ángeles. Fue enviado a la sucursal de Oklahoma City para que trabajara en su técnica. Friedman dijo que Urías se lesionó el hombro el 10 de junio en un solo lanzamiento en su última salida con el equipo de categoría Triple A.

(AP)