¡Adiós primer gran evento!

Ciudad de México

La pandemia de Covid-19 ya privó a la Ciudad de México de su primer gran evento deportivo de 2021.

El WGC Mexico Championship del PGA Tour no se disputará en el Club de Golf Chapultepec del 25 al 28 de febrero debido a la crisis sanitaria.

Aunque el PGA Tour no lo ha hecho oficial, Grupo REFORMA pudo corroborar que la cuarta edición del Campeonato Mundial de Golf (WGC) en el País no se llevará a cabo, según confirmaron varias fuentes al tanto de la organización.

Desde 2017, este torneo se mudó a México, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más importantes, pues acuden los mejores golfistas del mundo.

Sin embargo, este año, indicó una de las fuentes cercana a la logística, no han avanzado en este rubro a poco más de un mes de celebrarse el certamen, cuando en años anteriores, a estas alturas de la temporada de PGA, ya estaban laborando a tope en la organización.

Las personas consultadas coincidieron en que preocupa el alto nivel de contagios que hay en la Ciudad de México, pero una de ellas señala que también afectan al torneo los efectos económicos que está sufriendo el País a raíz de la pandemia, por lo que, incluso se habla que el torneo ya no se hará en suelo mexicano.

Esa fuente reveló que los organizadores, Grupo Salinas, han optado por no extender el contrato ante las dificultades para llevar a cabo esta edición, sobre todo porque los costos del evento no sería redituable por las limitantes que la pandemia generaría, en especial porque no podrán tener público en el Club Chapultepec.

Justo en la sede del certamen, reveló uno de los consultados, no se están haciendo preparativos para recibir la competencia, cuando en ediciones anteriores, para este tiempo previo al certamen, ya se tenían listos varios cambios.

El semáforo rojo que hay en el Valle de México impediría la presencia de aficionados, lo que le pega a las ganancias por taquilla y consumos en el campo. En 2020 acudieron 65 mil espectadores al evento.

Otra fuente admitió que, en cuanto a la difusión del torneo, lo organizadores no han hecho solicitud alguna para anunciar el evento, ni en TV abierta ni redes sociales ni publicidad en espectaculares o camiones.

Al consultar a voluntarios que han ayudado en ediciones pasadas, no se les ha hecho petición de registro ni dotado de información, complicando su planeación, pues muchos llegan del interior de la República.