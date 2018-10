Adiós a la música

"He decidido que nunca volveré a leer mi nombre en forma impresa, que nunca leeré una reseña y que nunca volveré a usar las redes sociales". Michael Bublé, cantante.

Madrid, España

Considerado uno de los cantantes con mejor voz y prestigio de nuestros tiempos, Michael Bublé ha tomado una drástica decisión con la que pone punto y final a su carrera después de una de las etapas más duras de su vida.

El cantante canadiense de 43 años se despide de su carrera musical tal y como ha desvelado en una entrevista a Weekend, confesando que ha llegado el momento de desconectar de la vida pública asegurando que a pesar de cosechar grandes éxitos su familia es su absoluta prioridad.

ENFERMEDAD DE NOAH

El hijo de Michael y la actriz Luisana Lopilato, Noah, sufrió con menos de cinco años un cáncer de hígado que hizo que el cantante abandonase temporalmente su carrera, tras la recuperación del pequeño Bublé volvió a deleitar con su música, pero solo ha sido cuestión de meses que decida retirarse para siempre.

En dicha entrevista el músico recordaba el momento en el que le informaban de los problemas de salud de su hijo: "Solo quieres morir. Ni si quiera sé cómo podía respirar", confesó.

El cantante con un nuevo álbum en camino, Love, considera es el mejor momento para retirarse, su último trabajo verá la luz el próximo 16 de noviembre "porque sentí una deuda de gratitud, más profunda de lo que puedo explicar, con las millones de personas alrededor del mundo que han orado por nosotros y nos han mostrado compasión. Eso me ha dado fe en la humanidad", explicó Bublé.

Un cambio de vida en el que Michael vuelve a Canadá pero absolutamente centrado en su familia y alejado de la música y afirma:

"Me voy a retirar del negocio. He hecho el disco perfecto y ahora puedo irme en mi mejor momento", declaró.

Recientemente lanzó su versión de la canción "When I fall in love", el videoclip de la canción "Love you anymore", y trabaja en su próximo álbum Love. Sin embargo en una nueva entrevista a Daily Mail, Bublé anunció que no continuará en la música.

HACE UN PERSONAJE

En conversación con el sitio británico, dijo que una forma de lidiar con la situación fue pretender que era el personaje de Roberto Benigni en La vida es bella. "No sé si fue una elección, pero fue en quien me convertí. Por ejemplo, nunca dije ´hospital´, lo llamaba ´el hotel divertido'".

Actualmente Noah está libre del cáncer que lo aquejaba, pero el impacto emocional que la enfermedad provocó en su padre, hizo que se cuestionara la continuidad de su carrera.

"Nunca pensé que regresaría al negocio de la música. Nunca dejé de amar la música, solo necesitaba dejarla de lado. Lo que era difícil era ir a una tienda para comprar comida y papel higiénico, salir a caminar para aclarar mi mente. Todos me reconocían y decían ´¿Cómo está tu hijo?´.

Cuando crees que estás a punto de superarlo vuelves a ello. Pero al mismo tiempo recuperé la fé en la humanidad".

Bublé cuenta que durante esos dos años que lidiaron con la enfermedad de su hijo, recibieron el apoyo de la prensa que "no les faltó el respeto", y su sello discográfico no lo presionó para seguir trabajando, sino que dijeron: "Te amamos y rezamos por ti".

Pero la enfermedad de su hijo cambió su vida: "El diagnóstico me hizo darme cuenta de lo estúpido que era preocuparme de cosas sin importancia. Estaba avergonzado por mi ego, por permitirme esa inseguridad. Decidí no ver nunca más mi nombre impreso, no leer otra reseña, y no lo hice. Decidí no seguir usando redes sociales, y no lo he vuelto a hacer".