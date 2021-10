Adiós disfraces

Semanas después de que cada uno de los bandos diera su postura ante los medios de comunicación, los siete cantantes comenzaron a ceder en sus diferencias para darle la vuelta al distanciamiento que vivieron en los últimos meses y que, según ellos, ha sido uno de los más fuertes en el tiempo que llevan juntos como agrupación.

En medio de este conflicto, Mariana Ochoa y Érika Zaba sorprendieron a sus miles de seguidores al dar a conocer que tomaron la decisión de poner fin a la sociedad empresarial que tenían en "Disfraces de Peli", negocio que Mariana fundó en 2010 con su hermano Octavio y al que Érika se sumó en 2012.

La noticia fue compartida a través de un Instagram Live que ambas realizaron en sus cuentas personales. "Bueno, ´La Güera´, ahora que abrió ´Hi Darling´, empezó a sentirse muy estresada, demasiado estresada y venía ya la época de Disfraces de Peli donde la verdad siempre le hemos puesto todo el tiempo a veces ni dormíamos, acomodamos tiendas, unas talachas", comenzó explicando Mariana haciendo referencia a que en octubre es cuando más trabajo tienen en este negocio debido a la época de fiestas de disfraces que hay por el Día de Muertos y Halloween.

"En esta ocasión le dije a Mariana: ´Yo me voy a tirar de un puente si este octubre tengo que ayudar en disfraces´, porque me siento frustrada de no poder ayudar como quisiera porque estoy con Hi Darling a tope", comentó Zaba sobre la tienda de ropa para mujeres que acaba de abrir hace menos de medio año.

CIERRAN CICLO

Sobre eso, Mariana le dijo a Érika y a los usuarios que seguían la transmisión en vivo que entendía que había ciclos para todo y que hoy por hoy ´Hi Darling´ necesitaba toda la atención de Érika. Según lo que ellas mismas contaron acerca de la historia de "Disfraces de peli", "La Güera", como le dicen de cariño a Zaba, entró al negocio cuando sólo eran dos tiendas ubicadas en Polanco y Pedregal, luego crecieron a cuatro porque abrieron Miramontes y Satélite para llegar hasta 12 sucursales de "Disfraces de Peli" en la Ciudad de México, incluso, Érika hizo la acotación de que en su mejor época llegaron a tener 18 tiendas, ya que durante la temporada alta que es en octubre, abrían 6 sucursales temporales.

Para concluir con el tema de su separación laboral, Érika le agradeció a Mariana y a su hermano Octavio Ochoa por la oportunidad que le dieron de sumarse a este negocio hace casi diez años.

Mariana reveló que le había dado una membresía de por vida a Érika para que tuviera disfraces gratis cuando los necesitara.