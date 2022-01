Adiós al matrimonio

"Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente y esta cuestión del matrimonio no me quita el sueño", explicó.

Geraldine Bazán se encuentra viviendo su mejor momento, tanto personal como profesional, y es que no solo regresará a la televisión en la segunda temporada del melodrama "Corona de lágrimas", sino que su relación con el empresario Luis Murillo va viento en popa, sin embargo la actriz dejó claro que no le interesa llegar al altar.

Sin embargo, Bazán no descartó la idea de convertirse en madre nuevamente: "No me hace falta nada, tengo dos niñas hermosas... pues no sé, ya veremos, la vida dirá", agregó.

Ante la insistencia, la actriz de "Por amar sin ley" fue clara al asegurar que le encantan los niños, pero ahora no tiene planes de hacer crecer a su familia.