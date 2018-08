Adiós al maestro de la comedia de Broadway

Nueva York, E.U.

El escritor, productor y guionista estadounidense Neil Simon, famoso por sus comedias en Broadway, murió a los 91 años.

Simon, uno de los más prolíficos y galardonados dramaturgos de Estados Unidos, falleció en un hospital de Manhattan por complicaciones de una neumonía, confirmaron sus allegados.

El dramaturgo destacó por clásicos de Broadway como The Odd Couple ("La pareja dispareja", interpretada en el cine en 1968 por Jack Lemmon y Walter Mattahu), Barefoot in the Park ("Descalzos por el parque") y la trilogía de Brighton Beach ("Playa Brighton").

PREMIADO

Fue autor de "Lost in Yonkers" (Perdido en Yonkers) en alusión a una localidad neoyorquina, por la cual obtuvo el Premio Pulitzer en 1991.

A lo largo de su carrera escribió más de 30 obras teatrales, así como guiones y adaptaciones para la pantalla grande, y recibió más nominaciones a los premios Oscar y Tony que cualquier otro escritor.

Su más reciente presea la obtuvo en 2006, el Premio Mark Twain al Humor, y en 1995 fue reconocido como una luminaria de la escena por el Centro Kennedy de Washington.