Adiós a una leyenda

Ciudad de México.

Kobe Bryant es el único jugador de basquetbol en toda la historia que consiguió un Premio Oscar, sí, leíste bien, un premio de La Academia por su trabajo el cual es un cortometraje animado titulado "Dear Basketball".

El material audiovisual cuenta la historia que Bryant dejó escrita en una carta que él mismo escribió tras su retiro del deporte, que fue su vida, a sus 37 años. Durante los 20 años que duró su carrera consiguió 5 títulos de la NBA.

Bryant murió ayer mientras viajaba en su helicóptero el cual se desplomó en la zona de Calabasas en California, el personal de emergencia respondió, pero no hubo supervivientes, pero entre los viajantes no se encontraba su esposa Vanesa ni sus hijas: Natalia, Bianca y la pequeña Capri quien nació el año pasado, de dijo que Gianna, de 13 años también falleció pero no ha sido oficial la confirmación al tiempo del cierre de esta edición.

Kobe Bryant es considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia, incluso llegó a ser comparado con Michael Jordan. Ayer Koby muere a los 41 años, pero la leyenda perdurará...

Pero no sólo estuvo involucrado en el cine, ya que él era dueño de una productora, sino que también el basquetbolista nacido en Pensilvania, Filadelfia, en sus inicios realizó un cameo en uno de los videos de las Destiny´s Child, titulado "Bug-A-Boo".