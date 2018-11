Adiós a Maggie

Madrid, España

La novena temporada de The Walking Dead ha puesto el foco en la salida de Andrew Lincoln (Rick Grimes), pero pronto también se despedirá Lauren Cohan. Maggie aparecerá por última vez en el próximo episodio, aunque la actriz ha dejado la puerta abierta a un posible regreso.

"Todo esto es realmente simple porque ocho años es mucho tiempo para dedicar a un personaje", aseguró Cohan en una entrevista para Entertainment Weekly.

OCHO AÑOS

"Ocho años es mucho tiempo para esta mezcla emocional de Maggie y Lauren. La verdad es que esto es algo que estaba buscando a nivel personal y tiene mucho sentido que lo haga", confesó respecto a su decisión de abandonar la ficción de AMC.

Cohan ha cambiado The Walking Dead por Whiskey Cavalier, nueva serie de ABC. Pero su relación con Maggie no ha terminado.

Quiero a Maggie y siempre la querré, y lo hemos pasado muy bien hasta ahora", apuntó Cohan. "Y digo hasta ahora porque lo bonito que estoy experimentando ahora, y que creo que es algo muy apreciado para mí en la vida, es vivir en la incertidumbre y aceptarla", contó la intérprete.

Aún así, el final inconcluso de Cohan en The Walking Dead ha generado incertidumbre entre los fans.

SE SINCERA

"Creo que nos gusta que haya una finalidad, y es precisamente por lo mucho que me gusta a mí, que me obligo a no tenerla y me estoy obligando a no darla, porque no sería sincero", apuntó.

"Cualquier tipo de garantía que pudiera dar no sería sincera para los fans, para mi familia de 'The Walking Dead', para mí misma. Y tengo que creer que esto me llevará a un nuevo avance. Y fue así en el set. 'Los quiero mucho, voy a visitarlos'. Pero todos realmente me apoyaron", relató.

De hecho, Cohan compartió una cena de despedida con Andrew Lincoln, quien también abandonará en el próximo episodio. La salida de Lincoln, sin embargo, es permanente.

VIVE EL PRESENTE

"Andy y yo hicimos nuestra cena de despedida al mismo tiempo", dijo Cohan. Los hechos simplemente son los que son. Sé que no paro de hablar de 'vivir el presente', pero realmente ese ha sido el lema de este año".