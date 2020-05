Adiós a la voz de Martínez Serrano, figura de la radio mexicana

Después de casi cinco décadas como locutor de radio, Héctor Martínez Serrano, quien falleció la tarde de este sábado a la edad de 86 años, trabajó hasta sus últimos días en su programa matutino de la frecuencia AM llamado "Buenos días". La noticia de su partida ha tomado por sorpresa a comunicadores y periodistas, que se enteraron de su muerte a través de un comunicado de Grupa Radio Centro.

"Tenía 17 años ya con el programa, era de los que tenía mayor rating en la empresa, a pesar de que estaba en AM, hasta el momento no sabemos cuál fue la razón de su fallecimiento, llevaba como tres o cuatro días de que lo hospitalizaron y bueno hoy falleció, yo todavía escuché su programa me parece el lunes, todo fue repentino", comentó a EL UNIVERSAL Guillermo Vázquez, productor de Grupo Radio Centro.

Héctor Martínez nació en Celaya, Guanajuato, el 17 de noviembre de 1933, inició su trayectoria en estaciones de radio como XEY, en Radio Fórmula y en la XEW. El considerado por muchos como una gran figura en la radio mexicana, es recordado por muchos por participar en programas como "El Risametro", "El Cochinito" y "La Hora del Ranchero". Pero fue en la XEW, "La Voz de la América Latina desde México", en donde se desempeñó por 30 años, y en dónde al estar transmitiendo su programa, el 19 de septiembre de 1985, Jacobo Zabludovsky hizo la llamada telefónica que se convertiría en la transmisión-relato, de lo que sucedía en la Ciudad de México después del sismo. También conocido por ser un narrador de radionovelas, la mayoría de sus programas siempre estaban dedicados a difundir información o a la música tradicional mexicana. "Buenos Días", es un programa que inició el 3 de noviembre 1982 y en dónde trabajó por 17 años, hasta su fallecimiento.