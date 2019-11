Adiós a la música

Obviamente los quiero por todo lo que me han dado y esta gira estuvo increíble pero yo ya no puedo prometer algo que no puedo cumplir . Yuridia, cantante

Ciudad de México.- Hacer una carrera musical no es nada sencillo, por esta razón sorprende cuando artistas renombrados deciden decirle ´adiós´ a los escenarios.

Este es el caso Reciente de Yuridia, quien podría retirarse de la música luego de que un altercado con una reportera la conmocionara.

En días anteriores comenzó a circular un video que muestra a la cantante ignorando a la prensa al llegar al aeropuerto de Mérida, incluso una reportera aseguró que el personal de Yuridia la agredió fisicamente.





ACLARA TODO

Ahora, para aclarar las cosas, la exacadémica hizo una transmisión en vivo vía Instagram donde explicó el porqué de su conducta ante las cámaras.

Yo tengo una cosa que se llama fobia social y me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente, socializar, salir a la calle y me cuesta más trabajo todavía dar entrevistas."

Sobre el aparente ´pleito´ con la reportera de Ventaneando, dijo que

Se tiró al piso tipo Neymar y empezó a gritar como si nosotros le estuviéramos haciendo daño y la verdad es que no. Y eso a mí me asusta mucho porque no me gustan las confrontaciones y hacen pancho para después tener su nota."

Es algo con lo que he vivido desde que empecé a cantar y algo que me ha hecho mucho daño y por eso yo creo que no me han visto ser la más exitosa del mundo porque son cosas que yo no he superado todavía."

Ya el próximo fin de semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver. Esta situación está afectando mi salud y me quiero sentir mejor y quiero estar bien".





CONFIRMA SU RETIRO

Por último y ante la fuerte situación de estrés que está viviendo ahora mismo, Yuridia anunció que se retirará de la música y que no sabe cuándo volverá (si es que vuelve).