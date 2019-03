Adiós a la actuación

Ciudad de México

La oaxaqueña Yalitza Aparicio ha decidido tomarse un espacio y alejarse cámaras y del mundo del espectáculo, al menos por un tiempo.

¿La razón? A su regreso a tierra mexicana y después de los meses de promoción de Roma, la actriz ha declarado que se encuentra cansada y necesita un respiro.

Desde el lanzamiento de la cinta en el Festival de Cine de Venecia, la actriz oaxaqueña no ha dejado de viajar a distintos festivales y premiaciones para la película.

De hecho, todo el equipo de promoción sólo tuvo una semana de descanso en diciembre para recuperar fuerzas antes de la temporada de premios.

NECESITA UN RESPIRO

Yalitza mencionó lo siguiente:

Han sido muchos meses con prensa, y como no estoy acostumbrada, son cosas nuevas. Entonces sí necesito eso", dijo al ser cuestionada en el aeropuerto al llegar a México.

Sin embargo, también aclaró que este retiro será solamente temporal, pues desea volver a las pantallas y quiere tomarse el tiempo de revisar con atención los diversos proyectos a los cuales ha sido invitada.

Esperemos que muy pronto Yalitza regrese con grandes proyectos para compartir, luego de estar nominada a los Premios Oscar y vivir experiencias inolvidables.

Se une a campaña de inclusión

Yalitza Aparicio formó parte de una campaña de inclusión que lanzó este jueves Netflix.En el anuncio, la actriz Uzo Aduba (Orange Is the New Black) pregunta a la audiencia si alguna vez han estado en un cuarto en donde hay gente distinta, y si han pensado o les han dicho o hecho creer que no pertenecen a ese lugar.

Aduba recorre diversos escenarios en donde destaca la cinta de Alfonso Cuarón, Roma, y las series Glow y Orange Is the New Black.