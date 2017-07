Adictos al juego. Invierten más de lo que sacan

Laredo, Tx.- El interior de estos negocios es tan oscuro como los premios que entregan fuera de la ley. Los clientes caminan de un lado a otro como enajenados, todos en busca de la maquinita que les haga ganar un buen dinero.

En los establecimientos el sonido de las máquinas no para, se respira un ambiente extraño, una mezcla de adrenalina y del placer de lo prohibido, así es el mundo de los jugadores de maquinitas, de los adictos a perder más de lo que ganan.

Las historias de quienes frecuentan estos negocios son muy similares, muchos dicen que les va muy bien, que ganan buenas cantidades, pero la realidad es que invierten mucho más de lo que sacan.

Aunque muchos no lo reconocen, son ludópatas, adictos al juego, gastan gran parte de sus ingresos en las maquinitas y algunos hasta empeñan joyas y otros artículos de valor sólo para seguir jugando.

Una de ellas se llama “Mary”, tiene 56 años, es cliente asidua de estos negocios desde hace cinco, cuando enviudó y se refugió en las maquinitas para olvidar su dolor. El consuelo que encontró la ha dejado en la ruina.

“He perdido mucho dinero, joyas, vendí la casa para irme a un apartamento y ahora muy apenas puedo pagar la renta; sé que ha sido por las maquinitas, pero también sé que en un golpe de suerte voy a recuperar todo”, afirmó.

“Mary” es un nombre ficticio que ella escogió porque tiene vergüenza que sus familiares se enteren que es adicta al juego y que ha perdido mucho dinero.

“Para mí todavía no es un problema grave, pero no puedo resistirlo, hasta me deprimo cuando no tengo dinero para ir a jugar y busco qué vender o a quién pedirle prestado para ir”, confesó la mujer.

“Mary” calculó que en cada ida a las maquinitas pierde de 50 a 100 dólares aunque de repente ha ganado buenas cantidades, premios que para ella, avivan el deseo de seguir apretando botones en busca de más emoción y más dinero.

NEGOCIOS QUE CRECEN

Hace unos 10 años eran muy pocos los negocios de maquinitas en la ciudad, no llegaban a 10 pero poco a poco han crecido y actualmente operan entre 50 y 60 con unas 6 mil máquinas tragamonedas en operación.

Los establecimientos son regulados por el Municipio y por el Condado, entidades que les cobran por un permiso anual tanto para el negocio como para cada maquinita y es la policía la agencia encargada de cuidar que respeten la ley, aunque son muy pocos los operativos que se montan para castigar las irregularidades.

Recientemente el condestable del Precinto 1 Rudy Rodríguez, comenzó a hacer cumplir leyes estatales en estos negocios donde proliferan los premios por encima de los 5 dólares que permite la ley.

Las autoridades argumentan que no hay suficiente personal como para realizar investigaciones exclusivamente en estos negocios, donde se requiere de semanas para reunir la evidencia legal que permita un cateo y arrestos.

Bajo las leyes del estado de Texas, estos negocios no deben otorgar premios en efectivo por encima de 5 dólares, legislación obsoleta que es burlada todos los días en estos establecimientos donde la atracción es ganar jugosas cantidades en efectivo, aunque sea contra la ley.

El diputado estatal Richard Peña Raymond ya hizo dos intentos legislativos de cambiar las leyes para establecer premios en efectivo de mil dólares, siempre y cuando las comunidades votaran en una elección para decidir si quieren estos negocios o no.

“Fueron dos intentos infructuosos porque el proyecto no salió del comité de revisión, no hay mucho interés por cambiar estas reglas pese a que tenemos problemas serios por no respetar la ley”, dijo el legislador estatal.

Apenas este mes de marzo presentó de nuevo el proyecto de ley en Austin y logró pasar un comité por lo que muy pronto estará ante el pleno de la Cámara de Diputados.

PASOS HACIA LA LIBERTAD

En Laredo, donde se estima que más de 25 mil personas juegan en los negocios de maquinitas cada semana, no existe un programa o una agencia pública o privada que de tratamiento a quienes tienen problemas con la adicción a estos juegos.

Ni siquiera SCAN, que es una agencia con programas de ayuda para adicción a las drogas y al alcohol entre otros, cuenta con apoyo para personas que ya tienen problemas para controlar el juego.

El único recurso disponible en Laredo está en una iglesia cristiana donde se ofrece un programa denominado “Pasos Hacia la Libertad”, un curso de 12 semanas basado en la Biblia que lo ofrecen como algo muy efectivo para tratar adicciones de todo tipo, incluido el juego.

Es un programa gratuito donde las personas primero necesitan reconocer que necesitan ayuda y segundo, deben comprometerse a cumplir las 12 semanas del curso y comprar dos libros de 25 dólares.

El programa es confidencial y se enfoca en echar abajo las paredes de protección que levantan las personas al no querer reconocer que son adictos. El teléfono para información es el (956) 774-2769.

Todo un ritual

>Ir a un negocio de maquinitas es entrar a un mundo diferente, donde los jugadores compulsivos se sienten identificados y hasta forman una especie de familia porque todos se conocen y se animan a seguir jugando.

Tal es el caso de “José”, un empresario de mediana edad que suele acudir a diario en busca de ganar un buen premio y de la emoción que siente al estar en este ambiente.

Cuando llega, saca un amuleto que le recomendaron, lo frota y lo pone a un lado de la máquina donde juega. Según él, su amuleto le ha hecho ganar buenas cantidades y cuando no gana nada lo atribuye a que las “máquinas” no quisieron darle.

“Esta ya me dio una vez como 300 dólares, es una de mis preferidas”, dijo señalando a una máquina de Keno que está enseguida.

En otra mesa una mujer saca una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, otro un San Judas y otro una botellita de agua bendita que rocía sobre el metal brilloso de las máquinas de juego…para la suerte.

El clímax llega cuando una mujer le habla a una máquina y casi la ruega para que la deje ganar porque tiene unos gastos que debe cubrir. Como no gana nada, se molesta y la sacude hasta que un empleado del negocio viene y la reprende recordándole que hay un letrero en la pared que prohíbe golpear las máquinas.