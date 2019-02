Adeudo histórico en pago de predial. Más de la mitad no cumple su obligación

Cd. Victoria, Tam.- Hasta el pasado 31 de enero iban recaudados más de 21 millones de pesos en el pago del impuesto Predial, manifiesto, multas y demás servicios del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, sin embargo y según estadísticas de la Tesorería Municipal el año pasado solamente pagó el impuesto Predial el 47 por ciento de los 160 mil contribuyentes lo que significa un rezago en ese gravamen.

Es decir, el 53 por ciento del padrón catastral acumula adeudos de hasta 10 años de antigüedad reveló el tesorero José Alfredo Peña Rodríguez, "del año pasado viene un rezago fuerte de un poquito de la mitad que no paga sus contribuciones", al 31 de diciembre se lograron recabar 60 millones de pesos por concepto de Predial realizándose 75 mil 200 operaciones de pago.

"Hay gente que debe diez años, hay que hablar con ellos, hay gente de fraccionamientos que no han pagado, hay gente de todo tipo, también gente de colonias que no han pagado, hay que buscar la manera de que cumplan", el tesorero municipal apuntó que en los próximos meses serán enviados 84 mil 800 requerimientos de pago de Predial a igual número de morosos, no obstante invitó a estos a que aprovechen los descuentos del 15 por ciento del Predial del mes de febrero, y del 8 por ciento para marzo y abril.

Además indicó que lo recaudado en el primer mes del año se encuentra 500 mil pesos por debajo de lo recaudado en el mismo período del año pasado, Peña Rodríguez confió que en los próximos meses se incremente la actividad en cajas municipales para superar las metas de recaudación de años anteriores.