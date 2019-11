Adeudan Alcaldes 97% de obras vecinales

CIUDAD DE MÉXICO.

Esto se traduce en el adeudo de mil 760 proyectos, de los mil 812 que vecinos de la CDMX presentaron y votaron para que se implementaran en sus colonias, y para los cuales se destinó un presupuesto de 988 millones 624 mil pesos.

Dicha cantidad equivale al 3 por ciento de los recursos de las alcaldías. El análisis revela que 13 de las 16 demarcaciones no han reportado avances en las obras vecinales que les corresponde ejecutar este año. Sólo Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Cuajimalpa habían realizado trabajos con avances del 32, 39 y 2 por ciento, respectivamente. "Del estatus no tengo ni idea, sé que estamos atrasados", señaló Roberto Bustamante, integrante del comité ciudadano de Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón. De acuerdo con el vecino, el proyecto ganador --del cual no hay progreso-- es el cambio de toda la nomenclatura de la colonia.

En tanto, en la Florida, el comité ciudadano reportó que a la fecha no han tenido avance en el plan que comprende la instalación de cámaras de vigilancia. Respecto a las obras del Presupuesto Participativo de 2018, la Contraloría capitalina abrió 38 expedientes de investigación a igual número de colonias, en las que hasta la fecha no se han concluido los proyectos.

Desde 2011 las ahora Alcaldías destinan cada año el 3 por ciento de su presupuesto anual para que los vecinos propongan proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana a fin de mejorar su entorno. TABLA Dinero, sí hay Las Alcaldías que cuentan con más Presupuesto Participativo en 2019: - Iztapalapa 132 millones 548 mil 002 - Gustavo A. Madero 112 millones 457 mil 983 - Cuauhtémoc 88 millones 889 mil 986 - Alvaro Obregón 69 millones 611 mil 021 - Venustiano Carranza 64 millones 621 mil 969