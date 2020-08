Adeuda Pemex 50 mil mdp más a proveedores

CIUDAD DE MÉXICO

Desde 2018, el adeudo de Pemex con sus proveedores ha ido aumentando, pero este año en particular sus finanzas se vieron golpeadas por la caída de los precios del petróleo, así como un recorte al gasto destinado a Pemex Exploración y Producción (PEP) por 40 mil 500 millones de pesos. Específicamente, en el segundo trimestre del año el adeudo fue superior en 18 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, al ubicarse en poco más de 152 mil millones de pesos.

Sin embargo, dicho endeudamiento refleja sólo la facturación registrada en la ventanilla de Codificación de Pagos y Descuentos (Copade), es decir, las facturas que están aceptadas. "Existe un número importante de facturas que amparan bienes o servicios realizados que no se han registrado por diversas razones; en realidad el adeudo que se tiene con proveedores es mucho mayor, hay un volumen que no se ha registrado todavía y que incrementa importantemente el adeudo", dijo Antonio Juárez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac). Los débiles resultados financieros de Pemex al segundo trimestre del año han preocupado a diversos proveedores y contratistas que tienen convenios vigentes, debido a que temen que su situación financiera no mejore para finales de año.

Incluso, la petrolera ha incurrido también en faltas de pago con aquellas empresas que están trabajando en los 20 campos prioritarios para levantar la producción. "También ha habido problemas de pago a las empresas que están trabajando en estos campos, los costos que ellos proyectaron para desarrollar estos campos se han ido para arriba, les está resultando difícil poder cumplir con los contratos que tienen porque los costos son más altos de lo estimado", expuso. La falta de recursos en Pemex ha llevado a la petrolera a negociar con sus clientes los pagos incluso hasta el próximo año, para lo cual celebra reuniones directamente con cada empresa para solicitarles que difieran sus solicitudes de pago y algunas están aceptando, según el representante empresarial. "Pero hay empresas que si no les pagan este año van a dejar de operar y de prestar sus servicios", dijo Juárez.

Pese a lo anterior, en su último reporte financiero, Pemex aseguró que no suspendió actividades ni pagos a proveedores y contratistas y que ha cumplido con sus obligaciones financieras.