Adeuda el Municipio 24 mdp a proveedores

El adeudo actual pertenece al período comprendido entre 2018 y 2021 por parte de los exalcaldes Xicoténcatl González Uresti y María del Pilar Gómez Leal; cabe recordar que la Ley de Disciplina Fiscal permite a los municipios contraer hasta el 2.5 por ciento de su Presupuesto anual en ADEFAS - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores – lo que para el caso de Victoria equivale hasta 25 millones 577 mil 331 pesos, lo proporcional a los mil 23 millones 93 mil 262 pesos de Presupuesto para este año.

"No me ha tocado ver un tipo de reestructura por la cuestión fiscal que se le da al manejo de la deuda con proveedores, en su momento se puede ver con ellos si puede haber algún tipo de acercamiento", reiteró que en menos de un mes de la actual administración no se ha presentado algún recurso por parte de los proveedores exigiendo el pago, "todo llega primero al área jurídica y ya me lo harán saber, pero así de que directamente hayan venidos con nosotros a demandar a mí no me ha llegado nada".

Para finalizar, Cisneros Gómez agregó que las participaciones han estado llegando con regularidad en el presente mes con lo cual ha sido posible continuar con la operatividad del Municipio a pesar de que al primero de octubre se recibió la administración con solo seis millones de pesos en caja, "la instrucción del alcalde es eficientar los recursos en base a las necesidades, tampoco podemos ahorcar a las áreas, sino que lo que vayan demandando de acuerdo a sus requerimientos, prioridades, lo hagan saber y en base a eso se hace".