Aderezan pleitos el Clásico

El Clásico Nacional levanta pasiones de propios y extraños.

Durante décadas hay infinidad de anécdotas de futbolistas que dejaron la piel en pos de defender los colores y mostrar supremacía ante el odiado rival ya sea las Águilas del América o las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Personajes como José Antonio Roca (QEPD) y Guillermo "Tigre" Sepúlveda están en la memoria de la afición por darle sabor a este duelo.

´ESPAÑOLETE MAMÓN´

"En uno de los Clásicos más recordados, Chivas ganó 5-0. Íbamos 1-0 y les estábamos poniendo un baile y Luis García, ya había jugado en España y estaba en el América, total que estaba hablando como españolete y le dije: ´pinche españolete mamón, habla bien... ¡y a parte se te está cayendo el pelo!´. Luis no soportó y por frustración, a la primera que tuvo me dio una patada y lo expulsaron. Dejó a su equipo con 10 hombres. Lo enganché, lo saqué de concentración, lo expulsaron y terminamos goleando 5-0", recordó Joel Sánchez con Grupo REFORMA.

SACARON CHISPAS

La bronca de la temporada 1986 tiene en Demetrio Madero y Efraín Herrera como casi herederos del "Canelo" Álvarez.

"Yo noqueé a "Pillo" Dávalos, se había calmado la bronca y fui a corretear a "Checo" Lugo y a Celestino (Morales), y nadie, el único que se detuvo se enfrentó a mí, fue Demetrio (Madero). Todos los demás me corrieron y con Demetrio sacamos chispas, pero como jugador, mis respetos, él lo sabe", recordó Herrera.

"El aficionado tiene que entender que es una rivalidad deportiva, no puede ir más allá", refirió Demetrio.

CON ÉSTA, TIENEN

En el Campeón de Campeones de 1965 en CU, Guillermo "Tigre" Sepúlveda se fue expulsado ante el América, aunque les dejaría un recuerdito.

"Me expulsan. No me quise salir de la cancha y me empezaron a perseguir los policías. Duró 20 minutos la persecución, ya después me acorralaron, y fue cuando me quité la camisa, se las aventé y les dije: ´¡Pin... americanistas, con ésa tienen!´. Significaba demostrarles que con sólo ver los colores de las Chivas se asustaban. En aquellos tiempos casi siempre les ganábamos", explicó el "Tigre".

EL MÁS ANTICHIVA

José Antonio Roca (QEPD) consiguió un título de Liga en la campaña 1970-71 y de Copa en 1973-74, pero es más recordado por ser el técnico que más odió a Chivas con frases como: "los enanos no crecen" y "el burro tocó la flauta".

"La frase de los enanos la utilizaba para intimidar al rival, me caía mal ese equipo porque se decían cosas de él que eran mentiras.

"La del burro surgió luego de la única derrota que tuve como entrenador ante Chivas, gané 12 ó 14 Superclásicos en los que participé... sólo fue un descalabro", expuso Roca.

CASI LO CONVENCEN

Javier Aguirre militó tanto en el América como en las Chivas repartiendo leña en los Clásicos, sin embargo recordó en TUDN cómo le dijo no al Rebaño. "Un día me habla Néstor de la Torre y me dice: ´te vamos a ir a visitar Jorge Vergara (QEPD), Ivar Sisniega y yo´. Llegan a Pamplona a ofrecerme a las Chivas. Para el primer proyecto de Chivas me dice Vergara "pon número, firma en blanco, lo que quieras ganar", me puso el proyecto: Fuerzas Básicas, universidad, lo tenía claro, un hombre en verdad visionario y muy bragado y le tuve que decir que no".