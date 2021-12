Adele conquistará Las Vegas

La cantante Adele volverá a las presentaciones en vivo con una residencia en Las Vegas que dará comienzo el próximo enero, de acuerdo con Deadline.

La intérprete de "Set Fire To the Rain", quien lanzó recientemente el álbum 30, del que se desprende el tema "Easy On Me", llevará su música al Colosseum of Caesars Palace Hotel del 21 de enero al 16 de abril.