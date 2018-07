Adelantan las vacaciones

Pese a que todavía no concluye el periodo escolar, en algunas escuelas del nivel secundaria los alumnos ya no tienen clases, incluso ya no asisten a las aulas.

En este ciclo escolar la Secretaría de Educación, puso a disposición de los directivos los tres tipos de calendario escolar, por lo que algunos estudiantes salen antes que otros.

El lunes fue el último día de clases para los niños que cursan en escuelas que eligieron el calendario escolar de 185 días, en el caso del modelo de 195 días, las clases se terminarán el 9 de julio y no habrá periodo de compensación.

Mientras que en el modelo de 200 días, las actividades en las escuelas normales y para la formación de maestros de educación básica se extenderán hasta el 16 de julio.

Pese a que algunos planteles tienen modelo de 195 días, ya no tienen clases, y desde hace dos semanas, los estudiantes ya no asisten a los planteles porque no hay clases y asisten pocos alumnos.

Los padres dejan enviar a sus hijos a las escuelas, ya que no están recibiendo clases, los exámenes ya culminaron, por lo que los menores solo juegan en los patios, por lo que la mayoría decide ya no acudir.