Adelantan que serán 3 diferentes calendarios

Miguel Alemán, Tam.- Autoridades educativas regionales revelaron los 3 diferentes calendarios escolares vigentes para el próximo ciclo escolar 2018-2019 a nivel nacional y que serán aplicados en los planteles de educación básica como pre-escolar, primaria y secundaria, dependiendo de cada uno de ellos. "La SEP maneja tres calendarios, uno de 185 días, otro de 195 días y uno más de 200 días. La existencia de los 3 se debe a que la SEP se percató de que es muy difícil que todas las escuelas del país puedan seguir un calendario único, de ahí que no se cumplía al 100% con el plan educativo de cada año", confirmó el titular del Crede, Profr. Jesús Rodríguez Andrade.

Los 3 calendarios escolares 2018-2019, coinciden en el inicio de clases que será el próximo lunes 20 de agosto, pero cambian la fecha del fin del ciclo.

-Calendario escolar 2018-2019 de 195 días (normal) concluye el 8 de julio de 2019.

-Calendario escolar 2018-2019 de 185 días (optativo) concluye el 24 de junio de 2019.

-Calendario escolar 2018-2019 de 200 días (flexible) concluyen el 15 de julio de 2019.

"Este calendario deberá ser utilizado por escuelas integradas al Sistema Educativo Nacional del nivel básico y por las escuelas normales y de formación de profesores. Este calendario también se aplica en lugares en los cuales usos, costumbres, festividades u otros eventos de la comunidad interrumpen el curso normal de las clases", explicó.

Los tres calendarios escolares establecen los mismos periodos vacacionales.

Navidad y Fin de Año: del jueves 20 de diciembre de 2018 al viernes 4 de enero de 2019

Semana Santa: del 15 al 26 de abril de 2019

Durante el ciclo también habrá 3 puentes.

Día de Muertos: viernes 2 de noviembre de 2018.

Aniversario de la Revolución Mexicana: lunes 19 de noviembre de 2018.

Aniversario de la Constitución Mexicana: lunes 4 de febrero de 2019.

Y aunque técnicamente no son puentes, ya que no se recorren al fin de semana, los próximos días no se asistirá a clases:

Natalicio de Benito Juárez: lunes 18 de marzo de 2019.

Día del Trabajo: miércoles 1 de mayo de 2019.

Día del Maestro: miércoles 15 de mayo de 2019.

En función de sus necesidades, las mesas directivas de cada plantel, las autoridades deberán elegir el calendario escolar 2018-2019 de la SEP que más convenga al desarrollo de sus labores.

Por último, el titular del Crede dijo que la recomendación es acercarse directamente al plantel para saber qué calendario será utilizado.