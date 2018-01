Adelantan libro sobre D. Trump

Washington, D.C.

La casa editorial de un nuevo libro sobre el primer año de Donald Trump como presidente aparentemente no se siente intimidada por las exigencias de que no lo publique, al grado que adelantó la fecha de lanzamiento.

En un comunicado, Henry Holt and Co. informó que adelantará cuatro días la fecha de publicación de “Fire and Fury” (“El fuego y la furia”), al viernes 5 de enero, porque tiene “una demanda sin precedentes”.

Charles Harder, abogado de Trump, le envió una carta de desistimiento a Wolff y a Steve Rubin, presidente y editor de Henry Holt, en la que exige se suspenda la publicación del libro y de extractos del mismo.

“Fire and Fury” presenta una imagen despectiva de Trump, describiéndolo como un hombre infantil e indisciplinado que en realidad no quería llegar a la Casa Blanca.

Wolff tuiteó: “Aquí vamos. Usted puede adquirirlo (y leerlo) mañana. Gracias señor presidente”.

MOVILIZA TRUMP A ABOGADOS

El presidente Donald Trump movilizó ayer a sus abogados para impedir la publicación de un libro sobre su primer año en la Casa Blanca y que motivó el dramático rompimiento público con su exjefe de Estrategia, Steve Bannon, en medio de un escándalo

A nombre de Trump, una firma de abogados envió una carta de 11 páginas al autor y al editor del libro “Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump”, conminándolos a suspender la publicación y distribución del volumen.

El libro -que ya circula en las redacciones en Washington- se apoya en unas 200 entrevistas con funcionarios oficiales y muestran una Casa Blanca sumergida en una caótica y permanente guerra intestina a lo largo del año pasado.

En su carta, los abogados del presidente apuntan que “el señor Trump exige que se interrumpa y evite cualquier publicación, divulgación o distribución del libro”, y además que los responsables publiquen “una retractación plena y completa así como un pedido de disculpas”.

“Además, por favor envíe de inmediato una copia electrónica del libro (...) y vía mensajero una copia en papel a esta oficina para que podamos evaluar adecuadamente las declaraciones contenidas”, añadieron los abogados del presidente al editor.

Sin embargo, el autor del libro, Michael Wolff, publicó este jueves un largo artículo en la edición electrónica de Hollywood Reporter, donde ya desde el título deja clara su opinión sobre lo que ha visto: “Mi año en la loca Casa Blanca de Trump”.

El volumen debería llegar al mercado en la próxima semana, pero a partir de este escándalo ya es el libro con mayor volumen de compra anticipada en el sitio Amazon.

BANNON, LLAMADO A SILENCIO

La divulgación el miércoles de fragmentos del libro provocó un espectacular rompimiento de Trump con el controvertido Bannon, quien fue uno de los coordinadores de su campaña electoral y durante poco más de un semestre fue Jefe de Estrategia de la Casa Blanca.

Bannon, quien renunció al cargo en agosto, formuló declaraciones explosivas a Wolff para el libro.

En particular, Bannon afirma que el hijo mayor de Donald Trump cometió “traición” por sus contactos con gente allegada a Rusia durante la campaña y sus turbios negocios, denuncias que llevaron al presidente a una explosión de ira.

En una virulenta nota oficial, Trump afirmó el miércoles que Bannon había “perdido la razón” desde que fue despedido de la Casa Blanca por filtrar “noticias falsas” a la prensa.

Abogados del presidente también enviaron una notificación legal a Bannon, para alertarlo que podría ser pasible de proceso criminal por violar un acuerdo de confidencialidad después de haber dejado de trabajar en la Casa Blanca.

UN “GRAN HOMBRE”

Este jueves, Bannon buscó reacomodar las fichas con su exjefe, y en una entrevista de radio dijo que Trump era “un gran hombre”.

“Lo apoyo sin descanso, ya sea que esté de viaje en el país (...) o en la radio o en la web”, señaló Bannon a la radio Sirius XM.

En su artículo de este jueves sobre el contenido de su libro y su experiencia en la Casa Blanca, Wolff describe un escenario caótico en la presidencia, con reuniones a los gritos y filtraciones a la prensa para eliminar adversarios en la disputa por el poder.

Según Wolff, la hija de Trump y su marido, Ivanka Trump y Jared Kushner, son quienes llevan realmente las riendas de la Casa Blanca y los responsables por las renuncias de Bannon y del primer Jefe de Gabinete, Reince Priebus.

El artículo describe a Trump como un hombre incapaz de controlar la Casa Blanca, que se repite constantemente para desesperación de sus allegados y que hasta tiene dificultades para reconocer a sus propios viejos amigos.

Para contener las filtraciones, la Casa Blanca anunció que a partir de este jueves estará prohibido el uso de teléfonos celulares personales en el ‘West Wing’, el ala operativa de la presidencia y centro neurálgico del poder estadounidense.