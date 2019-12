Adelanta la Nochebuena

Hubo años en los que, cuando todo el mundo estaba en compras de pánico y enfocados en la preparación de la cena de Nochebuena, Eugenio Derbez ya se encontraba en pleno festejo.

Para el actor, la magia navideña no está atada a una fecha, sino a la felicidad de compartir con su familia, por lo que cambiaba el día de la festividad para ver a todos sus hijos.

SIEMPRE POR ANTICIPADO

"En familias separadas hay que elegir si con el papá o con la mamá... y siempre hay bronca. También puede ser o con la familia de mi mujer o con la de mi marido, y entonces la Navidad se vuelve un pleito, en lugar de una celebración.

"Con cuatro chamacos de mamás diferentes, llegué a hacer mi Navidad. Decía yo: ´¿Tanto pleito por una cena el 24? ¡Son cuatro o cinco horas!´. En mi casa se celebraba el 23 porque tenía a mis hijos conmigo felices y el 24 se iban con sus mamás. ¡Asunto arreglado!", contó Derbez en entrevista.

Como fanático de la temporada, no es raro que se disfrace para pasear por la Ciudad, ir a obras o asistir a fiestas.

Así como grabó sus vacaciones familiares para el programa De Viaje con los Derbez, el conductor del show de Amazon LOL: Last One Laughing sostiene que también podría ser divertido ver un reality de cómo festejan en diciembre.

"Soy como niño chiquito, ¡me encanta la Navidad! Quiero seguir todas las tradiciones, poner arbolito, ir a posadas y piñatas. Todo, pero Alessandra (Rosaldo, su esposa) cero. Afortunadamente gané la batalla, le fue gustando y ya no es tan grinch.

ORGANIZA TODO

"Mis hijos se quejan porque, así como en los viajes quiero organizar todo, en las navidades soy de: ´A ver, vamos a pedir posada´ y ellos no quieren porque están platicando. Yo respondo: ´No, no, no, lo vamos a hacer y ahora a disfrazarse´".

El espíritu navideño que llena su hogar también conquistó a Santa Clós y a Los Reyes Magos, que siempre lo visitan y no sólo por Aitana, su hija pequeña, tampoco se olvidan de Vadhir, José Eduardo y Aislinn.

"Yo he sido fan de Santa Claus y los Reyes hasta la fecha. Obviamente mis hijos ya no viven conmigo, pero cuando se llegan a quedar alguna Navidad o 6 de enero son testigos de que los Reyes llegan a mi casa, no importa la edad que tengas.

"Le pasó a mis hijos hace poquito que cuando llegaron los Reyes desde la azotea oyeron los pasos, les tocaron la ventana, y hasta dejaron comida. Ellos se sorprenden, pero les digo que así son Santa Claus y los reyes. Dejan pisadas y todo", relató el también productor.