Adelanta destitución rectora de la UPRR

Miguel Alemán, Tam.- Tras convocar a los medios a una rueda de prensa, la rectora de laPolitécnica de la Región Ribereña, Dra. María Elena Reynoso Ríos, anunció su próxima destitución delpor parte del titular de la Subsecretaría deSuperior en el estado, Miguel Efrén Tinoco Sánchez, a quien acusó de haberle violado sus derechos.

"El jueves estuve en Ciudad Victoria, a donde me llamó el subsecretario de Educación, para decirme que a partir del miércoles viene otro rector, por lo que habrá una entrega-recepción, no me sorprende porque de alguna manera ya estaba considerado por mi parte", refirió Reynoso Ríos.

"Hace un año, precisamente el 1 de noviembre del 2017, yo convoqué a una rueda de prensa para dar a conocer que iba a ser rectora de la UPRR, sin embargo, me pararon y eso no fue posible, pues el mismo subsecretario y la maestra Glenda, que es la del organismo público descentralizado, no me lo permitieron.

"Desconozco la razón de ello e incluso en aquel entonces me mandaban sola a tomar posesión, cuando estamos hablando que es una rectoría, no era cualquier cosa, por lo que yo me moví dentro del partido y luego mandan a la maestra Glenda, pero ahora sí es el momento de darles a conocer cómo se da toda esta situación de mi destitución.

"Desde entonces nunca hubo muy buena relación, ni con ella, ni el subsecretario Tinoco, incluso él comenta que yo soy una persona conflictiva, sin embargo, sí así fuera, desde el día que llegué yo hubiera dado a conocer las anomalías y las situaciones que no eran en bien de la educación y que se estaban viviendo, sobre todo con los puestos que ellos ya habían asignado antes de mi llegada", refirió Reynoso Ríos.

"Primero que nada, un director académico, José Pineda, contador público sin experiencia en la educación, sin experiencia en el planteamiento del modelo educativo basado en competencias y que no le da seguimiento a los alumnos como debe dárseles, el hecho de haber hablado con él y haber tratado de ayudarle para poder hacer eso, lejos de tomarlo con orgullo, como un aprendizaje, lo tomó como soberbia, a tal grado que habló con el gobernador para decirle que yo no servía", indicó la quejosa.