Adela Micha demuestra insensibilidad

"¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, eh, así que porqué no me escriben algo y me graban.

Mucha gente comenzó a atacar a Adela, diciendo que lo único que le importaba era la nota y no la salud de la famosa.

"Están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma yo dije, ´preparen la entrevista porque le había escrito yo a Alejandra Guzmán que si me tomaba la entrevista, para que se viera la entrevista y sí comenté, no se vaya a morir porque es mayor, tiene Covid, tiene 90 años, una falla cardíaca, por eso pedí la entrevista", comentó frente a las cámaras para intentar calmar los ánimos.