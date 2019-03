´Adame es un cáncer´: Trejo

Ciudad de México.

Aunque usualmente se enfrenta a lo paranormal, Carlos Trejo ahora se alista para pelear con Alfredo Adame, con quien quiere resolver a golpes una enemistad que comenzó hace casi diez años.

El escritor del libro "Cañitas" aseguró que no tienen fecha para la lucha porque no le han mandado ningún contrato, pero afirmó que se realizará aunque Adame le quiera dar la vuelta.

"Es una persona que todos sabemos que ha tenido problemas con medio mundo. Se ha peleado con su esposa, con sus hijos, debe dinero en el hospital, es un misógino total y una persona mentirosa. Es un verdadero cáncer en todos los aspectos. Estoy harto que el tipo piense que puede andar insultando a todo mundo. Me lanzó un reto y lo acepté. Carlos Trejo no anda de habladas. El señor tiene lo que resta de este mes para concretar lo que se habló y si no lo va a hacer, de todos modos lo voy a concretar yo", aseveró.