Acusar nuevamente a Del Toro de plagio

Cd. de México.- David Zinder señaló a Guillermo del Toro de plagiar contenido de una obra que escribió su padre, Paul Zinder, en 1969 en La Forma del Agua sin dar el debido crédito, informó The Guardian.

David, hijo de Paul Zinder, dijo que el trabajo de Del Toro está inspirado en la obra "Let Me Hear You Whisper", que escribió su fallecido padre, la cual trata de una conserje que trabaja en un laboratorio e intenta rescatar a un delfín cautivo.



"Nos sorprende que un estudio tan grande pudiera hacer una película con obvias derivaciones de la obra de mi padre fallecido sin ningún reconocimiento", afirmó Zindel.



La Forma del Agua trata sobre una mujer de la limpieza que trabaja en un laboratorio de Baltimore en los sesenta y se enamora de la criatura marina cautiva, a la que intenta rescatar.



Un vocero de Fox Searchlight ha negado las acusaciones e incluso dijo que Del Toro ni siquiera ha visto dicha obra.