Acusa portera de EUA a Blatter de manosearla

Nueva York, Estados Unidos.- La ex portera de la selección de Estados Unidos, Hope Solo, contó que el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, le agarró el trasero durante la ceremonia del Balón de Oro realizada en enero de 2013.



"Tuve a Sepp Blatter agarrándome el trasero. Fue en el Balón de Oro, antes de que subiéramos al escenario. (La agresión sexual) Ha sido normalizada", relató la dos veces medallista de oro en Juegos Olímpicos y campeona del mundo en 2015 en una entrevista para el diario portugués Expresso.



En aquella ceremonia, Solo presentó el premio a Mejor Jugadora del Año 2012 de la FIFA junto a Blatter, por lo que ambos salieron al escenario juntos desde detrás de una cortina.



"Estaba conmocionada. Rápidamente tuve que componerme para presentarle a mi compañera con el mayor premio de su carrera y poder celebrar con ella ese momento, entonces me enfoqué completamente en Abby (Wambach)", mencionó Solo después a The Guardian.



Blatter, a través de su vocero, negó la acusación e incluso fue calificada de ridícula.