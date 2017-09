Acusan a maestra de golpear alumnos

Tampico, Tam.

Autoridades escolares se hicieron presentes en una primaria en dónde padres de familia acusan a la maestra de golpear a los alumnos. Advierten que al área de comedor introducen bebidas embriagantes.

La presunta agresión ocurrió el pasado miércoles en la escuela de tiempo completo “Josefa Ortiz de Domínguez” ubicada en la colonia Natividad Garza Leal, al norte de Tampico.

A través de redes sociales, los padres manifestaron que sus hijos son agredidos por una profesora, por lo que pedían la intervención de las autoridades, toda vez que el director de dicho plantel desempeña otro cargo en la Capital del Estado.

“Buenos días, esto es lo que está pasando en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia Natividad Garza Leal en Tampico, puesto que ayer en el transcurso de clases en la escuela una maestra le pegó a un niño, no es la primera vez, con ésta ya son tres niños y por lo que el director no hace nada ya que nunca se presenta en la escuela porque tiene otro cargo en Victoria y mientras la escuela es un desorden y no se diga en el comedor dónde ingresan bebidas alcohólicas y nadie hace nada”.

Varios padres de familia que se encontraban en el exterior del plantel externaron su inconformidad, asegurando de forma anónima por tenía a represalias hacia sus hijos, que la maestra se le identifica como María Eugenia Chávez, quién imparte clases en el cuarto año grupo “A”.

Según información proporcionada, la agresión se registró este miércoles, por lo que la madre del alumno interpuso una denuncia penal en contra de la profesora.

Alrededor de las 13:00 horas supervisores escolares y otras autoridades educativas salieron del plantel educativo, sin dar información de lo ocurrido.