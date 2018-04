Acusan a tránsito de robar $30 mil

Altamira, Tam.- Un agente vial fue acusado de haber robado casi 30 mil pesos en la recámara de un hotel que es usada por el dueño, luego de que éste le permitiera entrar para hacer sus necesidades fisiológicas tras permanecer vigilando un crucero en el acceso a la Playa de Miramar, y los afectados acusan a los superiores del elemento de encubrirlo.

Victoria Ramírez Pérez, copropietaria del hotel denominado "San Carlos", dijo que el jueves el agente vial al que sólo identifica como "Juan" le pidió permiso para entrar al sanitario, por lo que su esposo Carlos Rivera García le permitió el acceso a su habitación.

La cantidad de 29,900 pesos los había colocado en un cajón dos horas antes aproximadamente; al salir el agente se retira; el propietario busca el dinero y ya no lo encuentra.

"Mi esposo personalmente abrió la puerta y le permitió la entrada y se perdieron la cantidad de 29,900 pesos y acudimos a la delegación de Tránsito y los mandos medios dicen que el señor (Juan) no estuvo en el crucero, que sí estaba considerado, pero que no asistió", mencionó.

Señaló que al citar al agente vial a la oficina de Tránsito, su esposo lo reconoció y pese a ello, los mandos sólo lo protegieron; "ellos dijeron que él (agente) no fue el que robó, porque ese día estaba asignado al crucero pero no asistió".

Reiteró que el dinero se encontraba en un cajón, mismo que tenían como dos horas de haberlo guardado debido a las ventas que registraban dentro de la temporada vacacional.

El hotel se ubica en la avenida Tamaulipas, esquina con el Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio, justo en el acceso a la playa de Miramar en donde el agente estaba brindando la vigilancia vial, dijeron.

"Ellos sólo se avientan la bolita unos con otros y no nos dan solución", dijo Ramírez Pérez y externó que aún no han presentado formal denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero analizan hacerlo en tanto el agente no regrese el dinero que aseguran se robó.