Acusan a subsecretario de desviar laudo laboral

Cd. Victoria, Tam.- El abogado en materia de lo Laboral, Jorge Dosal Hernández, acusó al subsecretario del Trabajo, Arturo González Salazar, de hacer uso de tráfico de influencias para desaparecer un expediente originado en Reynosa, con relación a un laudo que nunca fue cobrado a favor de la señora Eleonor López Martínez por el monto de un millón 070 mil pesos.

El caso en mención se suscitó antes de que el funcionario estatal recibiera nombramiento como subsecretario en la dependencia estatal.

El expediente presuntamente sería enviado a la Unidad General de Investigación número 1. “Fui a la unidad y me dicen que no existe ese expediente, ni en los libros ni en la computadora, no lo tienen registrado”.

“Que alguien me escuche, que traigan a un responsable de la Procuraduría para que me digan dónde está ese expediente, que me digan porqué no lo mandan a Victoria; me dice un Ministerio Público que anda buscando a este señor”, dijo.

Dosal Hernández representa actualmente a la señora Leonor López, pero fue el hoy subsecretario quien llevó el caso que concluyó en un laudo por más de un millón de pesos a favor de la demandante, sin embargo dicha resolución nunca fue cobrada, prescribiendo ésta al paso de los dos años en perjuicio de la mujer pensionada.

“Y por eso metimos la denuncia, la querella, por el delito de Abogados y Patronos, la presentamos en Reynosa en la unidad número 4 pero se le informa que es funcionario de gobierno y la mandan para Victoria”.