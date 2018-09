Acusan sentencia amañada para Javier Duarte

Cd. de México.- El ex Gobernador Javier Duarte gozará de una pena baja de prisión porque la PGR y la Procuraduría de Veracruz no armaron adecuadamente los expedientes, afirmó la diputada morenista Dolores Padierna.

En entrevista, la parlamentaria dijo además que pareciera que la PGR armó un plan con maña para favorecer la liberación del ex Mandatario.

"La causa de por qué estamos ante esta situación, a pesar de los múltiples delitos, es porque la PGR ni la Procuraduría del Estado nunca entregaron las pruebas suficientes, ni siquiera, por ejemplo, en algo más preocupante que es la desaparición de múltiples números de personas", ponderó la legisladora.

También vicepresidenta de la Mesa Directiva, Padierna afirmó que esas dos instancias no integraron una investigación solida que permitiera demostrar imputaciones más allá de lavado de dinero y asociación delictuosa.

"Parece mínima o nimia comparado con la gravedad de los delitos dado que no sólo defraudó al erario de Veracruz. Él no solo incurrió en delitos muy graves, como lavado de dinero, sino en el empobrecimiento de miles de personas. La negligencia por la que actuó no se está declarando y los delitos de lesa humanidad que deberían de habérsele imputado no están en la carpeta.

"Pareciera plan con maña, con un acuerdo hasta para que él se entregara; pareciera todo hecho por la PGR desde un inicio para que lo encontraran, le dieran libertad a su esposa, Todo parecía pensado desde un inicio", dijo sobre la sentencia, que además se acortará por el derecho a una condena condicional.

Por la bancada del PAN, el diputado Jorge Romero afirmó que la sociedad esperaba una sentencia más fuerte.

"Se fue construyendo una narrativa de inmensa magnitud de lo que maltrató a su gente en Veracruz, con una expectativa, también social, que fue más acorde a lo que sobre él se construyó. Es evidente que la gente esperaba una pena mucho mayor", dijo.