Acusan a regidor de ordenar golpiza, en Tlaxcala

Puebla, México.- Diversas activistas afirman que parientes de Oscar Ávila, regidor del Municipio de Españita, en Tlaxcala, agredieron a una ex empleada municipal y su madre el sábado 13 de octubre.

Carolina Ramírez Martínez, víctima de una golpiza, dijo en un mensaje difundido en redes que la agresión ocurrió por haber denunciado acoso sexual del funcionario.

"Me agredieron sus familiares del regidor Óscar Ávila Portillo", afirmó en un video donde aparece golpeada de la cara y responsabiliza del ataque a la esposa, madre, tíos y primas del regidor.

"Me amenazaban con una pistola, me estaba encañonando junto con sus hijos también y me estaban grabando, me golpearon en la cabeza con un bat", acusó.

Según la mujer, los agresores le dijeron que el ataque era consecuencia de su denuncia contra el regidor por acoso.

"Demandamos la separación del cargo, además de secretario y presidente municipal por complicidad pasiva y omisión", reclamó en Facebook la activista Silvia Avelina Nava, quien compartió la denuncia.

Según medios locales, Nava dio una conferencia de prensa este domingo junto a Eréndira Jiménez Montiel y Yeny Charrez Carlos, de los colectivos Mujeres con Poder y Todos para Todos, para reprobar el ataque.

Las activistas explicaron que Carolina Ramírez Martínez era secretaria del área de regidores y presentó una denuncia por acoso sexual contra Ávila Portillo en marzo, tras lo cual fue despedida e intimidada.

La madre de Ramírez Martínez se encuentra grave en el hospital tras la golpiza.