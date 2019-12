Acusan que Peña protegió a Medina

Monterrey, México.

El funcionario, encargado de investigar a Medina desde diciembre de 2015, al iniciar la Administración de Jaime Rodríguez, aseguró en entrevista que existen suficientes elementos para que la Fiscalía General de la República (FGR) sancione al ex Mandatario priista. "Hubo de parte del Gobierno federal una protección a Medina", afirmó, "lo que es indicativo de que previamente había un concierto entre la corrupción de Medina con el Gobierno federal". REFORMA reveló ayer que Medina es uno de cuatro ex Gobernadores investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De acuerdo con fuentes, la UIF indaga la triangulación de recursos públicos por hasta 3 mil 500 millones de pesos a empresas y cuentas vinculadas con el ex Mandatario, y la compra de inmuebles en Estados Unidos, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción federal. En el esquema de triangulación señalado por la UIF habrían participado también Humberto Medina Ainslie, padre del ex Gobernador; el actual coordinador de la bancada del PRI en el Congreso, Francisco Cienfuegos, quien creció políticamente al amparo del Gobernador, y el empresario Gustavo Cavazos, considerado el constructor favorito del Gobierno medinista. "Me entusiasma saber que ahora sí se está moviendo ese asunto", dijo Canales respecto a la denuncia que interpuso la UIF.

"Me da mucho gusto", agregó, "y creo que sí hay bases para pensar que hubo una línea directa entre la corrupción de Medina y la corrupción de Peña Nieto y que se sancione". La extinta Subprocuraduría que encabezó Canales, y que entregó a la nueva Fiscalía Anticorrupción en marzo de este año, investigó a Medina por delitos contra el patrimonio del estado y peculado, al otorgarle incentivos millonarios a la empresa coreana Kia. Y aunque logró el encarcelamiento de Medina por 19 horas, finalmente un juez de control exoneró al priista. "A nosotros el Gobierno federal no sólo no nos proporcionó la información que solicitábamos", expresó, "sino que al revés, ayudaron a través de la justicia federal a la liberación de Medina y los siguientes amparos que le otorgaron para que no siguiera siendo perseguido. "Pero ya no tiene Medina la protección que tenía del Gobierno federal", señaló. "La ciudadanía y yo estaremos muy pendientes de que ahora sí estas indagatorias se lleven a cabalidad". Mientras Medina se encuentra de vacaciones en el crucero Celebrity Eclipse, que ayer estaba en Cabo de Hornos, Chile, Cienfuegos rechazó conceder una entrevista. En su lugar, el actual líder de la bancada priista en el Congreso local envió un escrito en el que cuestionó la información dada a conocer por Grupo REFORMA y dijo estar a disposición de las autoridades federales.

"Celebro el trabajo encabezado por Santiago Nieto y la UIF", dice el texto, "sin embargo, aclaro que no he recibido notificación sobre alguna investigación o proceso jurídico".