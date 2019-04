Acusan que ministeriales de Sonora ejecutaron extrajudicialmente a seis personas

HERMOSILLO, Son.- La aprehensión de Cutberto N, alias "El Boina", resultó en un baño de sangre con la ejecución de seis personas por parte de ministeriales sonorenses.

La información preliminar enviada por la Fiscalía General de Justicia señala que los efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) abatieron a los individuos porque iniciaron el ataque contra las fuerzas estatales.

Sin embargo, en un vídeo que circula en redes sociales, se muestra cómo a algunas de las víctimas que ya habían sido sometidas y al encontrarse maniatadas les dieron el tiro de gracia.

En el material videográfico de un minuto con tres segundos, se escuchan seis disparos y una voz que narra a sus sorprendidos acompañantes mientras tiroteaban a una de las víctimas que se encontraba "acostada". Luego otra de las personas allí presentes exclama: "Ah cabrón, sin chiste".

Hasta ese momento se habían escuchado dos balazos. Después, se presentan la tercera y cuarta detonación. El narrador del vídeo impresionado por las imágenes expresa: "¡Qué loco, ahí los tienen y les están tirando! ¡Mira, mira, otro, otro, los quebraron (asesinaron)!".

Justo en este momento, otros dos disparos, y se escucha la voz de una mujer suplicante: "¡Ay, Diosito mío!".

Durante el resto del vídeo, al fondo, se observa como los ministeriales se revuelven en la zona del crimen, acechando el perímetro, con sus fusiles de alto calibre al filo del disparo, volteando en todas direcciones, para no dejar más testigos que sus propios compañeros. La Fiscalía investiga el origen de la grabación.

El mortal escenario se ubicó a unos metros de la base operativa de la AMIC, sobre el bulevar García Morales al poniente de esta ciudad capital, donde también se encuentran las oficinas de Grupo México.

"El Boina" era investigado por privación ilegal de la libertad agravada, homicidio y desaparición forzada de múltiples personas. Medicina forense reportó -de manera preliminar- que los seis sujetos abatidos presentaban tatuajes con las iniciales "CCC", que corresponden al nombre completo de Cutberto, y además la caricatura de un personaje que viste una boina.

También se informa que Cutberto, es presuntamente el personaje mencionado por el grupo de música sierreña, Traviezoz de la Zierra, en la canción "El de la Boinita", en la que se describe el ascenso criminal del capo, su creencia en San Judas Tadeo y los envíos ilegales a China.

La ejecución de estos gatilleros se registró a unos cinco kilómetros del C5i donde hacía 24 horas se habían reunido el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; la gobernadora Claudia Pavlovich; los jefes de seguridad de nueve entidades y mandos de la Policía Federal Preventiva, Marina Armada de México y de la Defensa Nacional.

En esta primera reunión regional de las zonas Noroeste-Noreste 2019, adscritos a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, la gobernadora sonorense, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, reveló que es víctima de intimaciones en el ejercicio de su labor como primera autoridad en la entidad.

"No me voy a doblar", señaló la mandataria estatal frente al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, los jefes de seguridad de nuevas entidades y mandos de la Policía Federal Preventiva, Marina Armada de México y de la Defensa Nacional.

"Desde aquí les digo a ellos que nos quieren intimidar por qué me quieren intimidar, a mí o a mi familia, que no me voy a doblar, que voy a seguir en la lucha contra los que no toleran la paz y la estabilidad de los sonorenses", puntualizó.

Aunque la gobernadora no precisó el origen de las amenazas e intimidaciones recibidas, para nadie es un secreto que el 27 de marzo anterior un comando irrumpió en rancho familiar "Las Norias", propiedad de su suegro, Sergio Torres.

Para el primero de abril, la Fiscalía sonorense detalló que se había dado la detención de nueve individuos que actualmente enfrentan un proceso legal.