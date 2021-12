Acusan pensionados tortuguismo de Fiscalía

Servando Mata Trejo, representante de la unión señaló que interpusieron una denuncia en contra de la ex tesorera de la unión quien los estafó con la cantidad de 135 mil pesos, producto de las cuotas del organismo.

Tampico, Tam.- Integrantes de la Unión de Pensionados y Jubilados de Tampico, protestaron la mañana de este martes en contra de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en especial de la Unidad de Atención Inmediata, toda vez que denunciaron un desfalco de 135 mil pesos y no hay ningún avance desde el mes de marzo que se estableció la denuncia.

Indica que son 60 adheridos a la unión, mismos que están inconformes, primero con la ex tesorera por el desfalco y ahora con la fiscalía, pues no les resuelven.

"La denuncia fue en marzo en la fiscalía con la licenciada Julieta Aguirre Cerda, de la Unidad de Atención Inmediata y hasta la fecha no le hemos visto avance alguno".

Y es que refiere Mata Trejo que hasta el momento no han citado a la acusada, "entrevisté con la secretaria de Julieta Aguirre y me dijeron que ya mero la citan, pero les digo que ella vive en Veracruz y me dijo que eso tardaría unos dos meses más".

explicó que son pensionados y jubilados del Ayuntamiento de Tampico en donde formaron la Unión, sin embargo se hicieron cuotas voluntarias y éstas ya eran de 135 mil pesos, mismo que la ahora ex tesorera no supo decir sobre su destino.

Asimismo mencionó que solicitarán el apoyo a la representante del Gobierno del Estado en la zona sur, Magdalena Peraza Guerra, a fin de que les pueda ayudar a que la denuncia prospere.