Acusan neglicencia de MP contra indígena

Cd. de México.

El pasado 25 de abril de 2018, Octavio Valerio, quien pertenece a una comunidad indígena de habla Otomí, fue atacado con un arma blanca por otro hombre llamado Mario en la calle Cerro del Agua, Colonia Copilco el Alto, Delegación Coyoacán.

Por las hemorragias, Octavio fue trasladado por paramédicos al Hospital General Xoco, donde actualmente se encuentra internado.



Policías de la secretaría de seguridad pública arribaron también al lugar y lograron detener al agresor; luego lo trasladaron a la Coordinación Territorial Coyoacán 1 donde se inició una carpeta d e investigación por tentativa de homicidio.



Leticia, la esposa de Octavio, arribó posteriormente a la agencia para aportar más datos del suceso. Sin embargo, no fue atendida hasta las 5:30 horas del día siguiente.



La mujer, quien también habla Otomí, y no sabe leer ni escribir, solicitó un traductor para poder explicar mejor lo sucedido sin que se le concediera.



Tampoco se le brindó un asesor jurídico que le ayudara a entender el proceso de denuncia.



El Ministerio Público forzó a la mujer que firmara una declaración, sin que la mujer supiera su contenido y el cual pudo haber sido modificado según los criterios de la autoridad.



Debido a esto ella se negó a firmar su denuncia.



"El problema es que mañana se acaba el plazo para mantener detenido al supuesto agresor, si no se realiza la denuncia correspondiente, es un caso terrible y de violación de derechos humanos a estas personas", dijo Denisse Maurer, una abogada que asesoró posteriormente a la mujer



Tras el trato discriminatorio, la mujer acudió a la Comisión de Derechos Humanos en espera que se investigue el trato del Ministerio Público y se revise si continua la indagatoria por las lesiones a su esposo.